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ОЭСР прогнозирует рост ВВП РФ в 2027 году на уровне 0,6%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Организация экономического сотрудничества и развития сохранила прогноз роста ВВП России на 2026 год на уровне 0,5%. Оценка не изменилась по сравнению с июньским прогнозом, следует из доклада ОЭСР.

На 2027 год организация ожидает увеличения российского ВВП на 0,6%. По сравнению с июньской оценкой этот показатель был снижен на 0,2 процентного пункта.

Прогноз по инфляции в России на 2026 год ОЭСР оставила на уровне 6,5%. При этом оценка на 2027 год была повышена на 1,4 процентного пункта — до 6%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что российская экономика восстанавливается после слабого первого квартала и возвращается к траектории роста.

По данным министерства, во втором квартале 2026 года ВВП России вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие рост экономики составил 0,6%.

Также ранее сообщалось, что, согласно апрельским данным Международного валютного фонда, Россия сохранила четвертое место в мировом рейтинге по ВВП с учетом паритета покупательной способности.

По этим расчетам, российская экономика достигла 7,26 триллиона долларов. Это на 0,29 триллиона долларов больше показателя 2024 года, который составлял 6,97 триллиона долларов.

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