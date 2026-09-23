Импорт подержанных авто из Японии в Россию вырос за год на 30,5%

За январь–август 2026 года в Россию ввезли 171,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из Японии. Это на 30,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Russian Business со ссылкой на директора «Автостата» Сергея Целикова.

Годом ранее показатель составлял 131,5 тысячи машин. Таким образом, поставки японских автомобилей с пробегом заметно увеличились.

Наибольшая доля ввоза пришлась на Toyota — 32,6%. Второе место заняла Honda с результатом 30,4%.

Далее в списке расположились Suzuki с долей 9,3%, Mazda с 5,9% и Volkswagen с 3,9%.

Самой популярной моделью среди ввезенных машин стала Honda Freed. За восемь месяцев в Россию доставили 14 657 таких автомобилей.

На втором месте оказалась Honda Stepwgn с результатом 12 580 машин. Далее следуют Honda Fit — 9973 автомобиля, Toyota Corolla — 9893 и Suzuki Jimny — 9082.

Более 99% подержанных автомобилей, ввезенных из Японии, имеют мощность до 160 лошадиных сил. Для сравнения, годом ранее доля таких машин составляла менее 90%.

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