Технологии

Томский политех довел долю практики на новых ИТ-программах до 60 процентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Томский политех в 2025 году представил три новы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Томский политехнический университет в 2025 году представил три новые образовательные программы высшего уровня, и практические занятия занимают в них более 60 процентов. Студенты подключились к решению реальных задач еще во время учебы. Подготовка специалистов в сфере информационных технологий входит в задачи национального проекта «Экономика данных».

Об этом пишет «Российская газета». Директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники университета Александр Фадеев сообщил, что на трех программах учатся 246 студентов первого курса и 111 — второго. За год программы заметно переработали.

Помимо роста доли практики, вуз привлекает к проведению занятий специалистов из ИТ-компаний, а практика на базе этих компаний стала обязательной для каждого студента. По словам Фадеева, университет стремится выпускать специалистов с квалификацией middle — то есть с двумя-тремя годами опыта работы. Для этого организуют хакатоны и олимпиады, а также предоставляют специальные стипендии.

Пример такой работы — студентка второго курса Ульяна Шутова, которая в прошлом году занималась комплексной системой для репетиторского бизнеса: цифровым пространством для методической работы и администрирования. В этом году она планирует создать умный прибор для кофеен, пекарен и ресторанов, который заранее предупредит о критической нагрузке и отключит оборудование, чтобы работа кухни не останавливалась.

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