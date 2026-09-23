Целиков: Импорт новых авто через Киргизию вырос на 156%

За январь–август 2026 года импорт новых автомобилей из Киргизии в Россию увеличился на 156% и достиг 47,8 тысячи единиц. Об этом сообщил эксперт «Автостата» Сергей Целиков.

Более 80% машин, ввезенных через этот канал, были произведены на китайских заводах. При этом в структуре поставок представлены не только китайские марки, но и другие мировые бренды, включая Toyota, Audi, Volkswagen и BMW.

Одним из ключевых факторов при выборе маршрута ввоза стала мощность двигателя. Около 78% автомобилей, поступивших из Киргизии, имеют моторы мощностью более 160 лошадиных сил.

После изменения правил утилизационного сбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физическими лицами стал недоступен. На этом фоне Киргизия стала заметным транзитным направлением для поставок новых автомобилей в Россию.

Самой популярной моделью оказалась Toyota RAV4. За восемь месяцев через Киргизию ввезли 5564 таких автомобиля.

На втором месте расположился Toyota Highlander с результатом 5153 машины. Далее следуют Audi Q5 — 2999 автомобилей, Toyota Camry — 2626 и Volkswagen Tiguan — 2467.

В десятку наиболее востребованных моделей также вошли Geely Monjaro, BMW X3, Volkswagen Teramont, Audi Q3 и Zeekr 9X. Их показатели составили 2186, 1629, 1520, 1492 и 1174 автомобиля соответственно.

На десять перечисленных моделей пришлось 56% всего импорта новых автомобилей через Киргизию.

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