Кратер размером с Колизей возник на Луне лишь 2 года назад

Орбитальный аппарат NASA LRO обнаружил на видимой стороне Луны новый кратер диаметром 222 метра. Он появился после удара астероида весной 2024 года и стал крупнейшим подобным объектом за время орбитальных наблюдений, сообщает NASA.

Новый кратер получил имя Мак-Гетчин — в честь американского геолога Томаса Мак-Гетчина, жившего в 1936–1979 годах и внесшего вклад в изучение Луны.

По размерам кратер сопоставим с римским Колизеем. Диаметр лунной воронки составляет 222 метра, а глубина — 43 метра. Античная арена имеет форму эллипса размером 189 на 156 метров, поэтому теоретически могла бы полностью поместиться внутри кратера.

Объект напоминает огромную чашу с крутыми осыпающимися стенами. По форме он похож на древнеримский амфитеатр.

Кратер заметили случайно во время плановой проверки данных. Специалист по обработке изображений Роберт Вагнер изучал глобальные карты Луны и обратил внимание на яркое пятно с темным ореолом. Такой признак указывал на сильный удар по поверхности.

После сравнения архивных и новых снимков ученые подтвердили, что кратер появился недавно. По их данным, объект сформировался в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года.

Исследователи считают, что в Луну врезалось небесное тело размером с многоэтажный дом. Подобные события на спутнике Земли происходят не чаще одного раза в 100 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Удар изменил не только место падения. Прибор Diviner выявил вокруг кратера область шириной около 6,4 километра, которая ночью оказывается почти на 9 градусов Цельсия холоднее окружающей поверхности.

По оценке ученых, столкновение взрыхлило лунный грунт и снизило его плотность. Из-за этого поверхность стала хуже удерживать тепло. Такие данные важны для будущих лунных миссий, в том числе при проектировании колес луноходов.

Найти кратер удалось благодаря систематическому сравнению спутниковых карт. Широкоугольная камера фиксировала изменения на поверхности, а автоматическая система отмечала подозрительные участки.

После обнаружения необычного пятна специалисты использовали камеру высокого разрешения. Это позволило подробно изучить форму кратера и рассчитать параметры удара.

Ученые отмечают, что если бы подобный астероид вошел в атмосферу Земли и взорвался над городом, последствия могли быть серьезнее, чем при Челябинском событии 2013 года.

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