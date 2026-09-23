Бренд коммерческих машин Avior объявил премьеру внедорожника в России

Марка коммерческого транспорта Avior планирует вывести на российский рынок новую модель в сегменте внедорожников. Об этом сообщили в пресс-службе представительства бренда, пишет Autonews.ru.

В компании заявили, что новый автомобиль позволит Avior выйти за пределы привычного класса фургонов и автобусов. Модель должна стать предложением марки в сегменте автомобилей высокой проходимости.

Представительство уже показало первое тизерное изображение будущей новинки. На нем виден только силуэт машины, скрытый под брезентом.

Заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов отметил, что компания осознанно выбрала момент для выхода в сложный и насыщенный конкурентами внедорожный сегмент.

Помимо расширения модельной линейки, Avior планирует развивать дилерскую сеть в России. Компания намерена открыть три новых автосалона. Сейчас в стране работает 16 шоурумов бренда.

Avior является маркой коммерческих автомобилей китайского концерна SAIC. На российском рынке сейчас официально представлены две модели бренда — универсальные фургоны G10 и V90, доступные в разных модификациях.

Модели Avior вышли на российский рынок в середине 2025 года. Впервые фургоны показали на выставке Comtrans 2024. У модели G10, в частности, есть версия, ориентированная на сегмент представительских шаттлов.

Ранее АвтоВАЗ впервые представил публике новый коммерческий фургон SKM M9. Продажи этой модели планируется начать до конца 2026 года.

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