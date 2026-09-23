Для поездки в Китай понадобятся WeChat, Alipay и офлайн-карты

Китай остаётся одним из популярных зарубежных направлений у российских туристов, но местная цифровая инфраструктура требует подготовки. Установить ключевые приложения и решить вопросы со связью стоит до вылета, рассказал Life.ru генеральный директор магазина туристических цифровых SIM-карт eSIM.World Равиль Карасов.

Основным сервисом он называет WeChat: через него не только общаются, но и оплачивают покупки, заказывают еду и такси, покупают билеты и пользуются мини-программами. Скачать приложение можно заранее, а регистрацию лучше пройти до поездки — иногда для подтверждения аккаунта требуется QR-код от уже зарегистрированного пользователя. Для оплаты покупок, транспорта и городских услуг пригодится Alipay: иностранцы регистрируют аккаунт на зарубежный номер и привязывают международную банковскую карту, а внутри доступны транспортные сервисы, такси и встроенный переводчик.

Для навигации подойдут Amap или Baidu Maps — оба учитывают местную транспортную инфраструктуру и строят маршруты на метро и автобусах, при этом туристам без знания китайского языка чаще удобнее Amap, тогда как интерфейс Baidu Maps преимущественно китайскоязычный. Переводчик эксперт советует подготовить заранее и загрузить офлайн-языковой пакет, чтобы работать без интернета. В отдельную папку он рекомендует сохранить бронь отеля, билеты, адреса, данные туристической страховки, копию паспорта и нужные QR-коды, а адрес гостиницы записать ещё и на китайском языке.

Доступ в интернет можно обеспечить роумингом российского оператора, местной SIM-картой или туристической eSIM. «Выбор зависит от сценария поездки: роуминг подойдёт тем, кто хочет сохранить привычный номер, местная SIM — тем, кому нужен китайский номер, а туристическая eSIM — тем, для кого важно решить вопрос со связью до вылета и узнать итоговую стоимость заранее», — объясняет Карасов. При местной SIM или гостиничном Wi-Fi часть привычных зарубежных сервисов может работать с ограничениями, поэтому приложения и способы доступа, включая VPN при необходимости, тоже готовят заранее, а в длительных поездках эксперт советует брать пауэрбанк.