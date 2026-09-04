«ГЕРОФАРМ» включит иглы embecta в комплектацию препаратов GLP-1 с сентября 2026

Компания «ГЕРОФАРМ» включила ультратонкие иглы embecta в комплектацию препаратов «Семавик», «Семавик Некст» и «Седжаро». Это те же иглы, которые используются в оригинальных шприц-ручках голливудского аналога, уточнили в компании. Первые обновленные упаковки поступят в продажу с сентября 2026 года.

Тонкостенная конструкция игл уменьшает дискомфорт при инъекции и ускоряет подачу препарата, а для введения требуется меньше усилий. Укороченная длина снижает вероятность попадания в мышцу — препараты GLP-1 должны вводиться в подкожную клетчатку. Такие иглы подходят детям, подросткам и пациентам с низким болевым порогом.

В embecta отметили, что иглы для шприц-ручек — важный элемент успешной терапии. Дмитрий Кудинов, глава региона Россия и СНГ в embecta, заявил, что опыт компании в сочетании с портфелем препаратов «ГЕРОФАРМ» позволит миллионам пациентов проходить лечение с комфортом и уверенностью. Генеральный директор «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов назвал внедрение игл шагом к более комфортной и предсказуемой терапии.

Первым в сентябре 2026 года модернизированные иглы получит «Семавик». В компании добавили, что затем такая комплектация распространится на всю линейку GLP-1.