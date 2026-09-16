Т2 ускорил мобильный интернет в Татарстане на 20%
Пресс-служба Т2
Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает последовательное развитие сети в республике Татарстан. Благодаря активному строительству новых базовых станций и модернизации оборудования скорость мобильного интернета выросла на 20% по сравнению с показателями прошлого лета.
С начала года технические специалисты Т2 ввели в эксплуатацию свыше 40 базовых станций на территории республики. Семь из них расположены в Казани и пригородных районах. Благодаря планомерному развитию сети средняя скорость мобильного интернета на территории Татарстана за год выросла еще на 20%.
За пределами столицы Татарстана новые базовые станции появились в Заинске, Нижнекамске, Набережных Челнах и других населенных пунктах. Под особым вниманием оказались густонаселенные районы и жилые комплексы, крупные торговые центры, а также трассы.
Аналитики Т2 непрерывно оценивают загруженность сети и своевременно выявляют локации, где требуется проведение дополнительных технических работ. Кроме того, оператор активно использует искусственный интеллект для управления сетью, что повышает ее стабильность и устойчивость.
Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:
«Татарстан признан одним из лидеров по цифровой трансформации регионов России. Жители взаимодействуют с технологиями на самых разных уровнях – от получения государственных услуг до образования. Именно поэтому объемы потребления мобильного трафика растут, и только за последний год этот показатель вырос на 10%. Темпы развития сети Т2 позволяют не только справляться с такими нагрузками, но и иметь достаточный запас прочности».