Прикамские нефтепроводчики стали участниками ночного забега в Пермском крае

Работники АО «Транснефть – Прикамье» вышли на старты забега «Темные ночи» в Перми. В третий раз гонка собрала 2700 участников из 20 регионов России. Организаторами мероприятия выступило Первое Пермское Беговое при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Для прикамских нефтепроводчиков, в числе которых начальник Пермского РНУ Александр Емельянов и его заместитель Александр Аксянов, это уже третьи ночные старты. Спортсменам покорились беговые дистанции 5, 10 км, а также 10 км на велосипеде.

«Бежать, когда уже нет жары, комфортнее. Такой забег дарит совершенно другую атмосферу: огни, музыка, много людей в ночном городе. Удовольствие от ощущения праздника!», - говорит участница гонки Анна Карпова.

Став частью яркого спортивного события, спортсмены «Транснефть – Прикамье» укрепили дух единства и корпоративной дружбы.