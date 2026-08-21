Польза

Прикамские нефтепроводчики стали участниками ночного забега в Пермском крае

Служба новостей Автор статьи
Работники АО «Транснефть – Прикамье» вышли на с...

Пресс-служба Транснефть

Подписаться на Дзен.канал

Работники АО «Транснефть – Прикамье» вышли на старты забега «Темные ночи» в Перми. В третий раз гонка собрала 2700 участников из 20 регионов России. Организаторами мероприятия выступило Первое Пермское Беговое при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Для прикамских нефтепроводчиков, в числе которых начальник Пермского РНУ Александр Емельянов и его заместитель Александр Аксянов, это уже третьи ночные старты. Спортсменам покорились беговые дистанции 5, 10 км, а также 10 км на велосипеде.

«Бежать, когда уже нет жары, комфортнее. Такой забег дарит совершенно другую атмосферу: огни, музыка, много людей в ночном городе. Удовольствие от ощущения праздника!», - говорит участница гонки Анна Карпова.

Став частью яркого спортивного события, спортсмены «Транснефть – Прикамье» укрепили дух единства и корпоративной дружбы.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Новости России

23 часа назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик

дезинсекция квартиры в москве

Кулинария

день назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Интересное в Казани

3 дня назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

монтаж рекламы на фасадах в Москве

Кулинария

16 часов назад

Хлеб для котлет замачиваю не в молоке: они остаются мягкими, а вкус мяса выходит на первый план

Не у нас

час назад

«ПСЖ» хочет расстаться с Шевалье и Забарным

Кулинария

18 часов назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Технологии

день назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

15 часов назад

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане в 2026 году 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов

В Татарстане 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов,...

Технологии

40 минут назад

Пользователи ищут способ удалить невидимые метки ИИ из текстов Claude

Новости России

день назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района

Не у нас

46 минут назад

В Сети ищут способы удалить «вотермарки» из текста ИИ Anthropic

Новости Казани

55 минут назад

Новые трамвай и троллейбус вышли на маршруты Казани
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Не у нас

57 минут назад

Финэксперт Модель посоветовал выйти из всех сервисов перед утилизацией телефона

Не у нас

59 минут назад

SHOT: экс-губернатор Хорошавин работает бетонщиком в колонии

Не у нас

час назад

Консульство Италии держит загранпаспорта россиян по 2,5 месяца
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
20 часов назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX