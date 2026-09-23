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Эксперты ищут ответ, какая сумма в месяц нужна россиянам для счастья

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почти треть россиян считают, что для ощущения счастья им достаточно ежемесячного дохода от 150 до 300 тысяч рублей. Такие данные показал опрос Роскачества и сервиса «Финансы Mail» среди 8,7 тысячи совершеннолетних участников из всех регионов страны.

Еще 22% респондентов назвали комфортной сумму от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник опроса указал диапазон от 50 до 150 тысяч рублей.

Доход от 500 тысяч до одного миллиона рублей хотели бы иметь 11% опрошенных. Более миллиона рублей в месяц считают необходимыми для счастья 12% участников исследования.

Минимальные финансовые ожидания оказались у 4% респондентов. Им, согласно результатам опроса, для ощущения счастья достаточно менее 50 тысяч рублей в месяц.

Почти половина участников исследования, 48%, считают, что деньги влияют на счастье, но только до определенного уровня. Прямую зависимость между финансовым положением и ощущением счастья видят 38% опрошенных.

Еще 11% респондентов заявили, что счастье не зависит от денег.

Среди главных факторов счастья россияне чаще всего называли здоровье. Этот вариант выбрали 24% участников. На втором месте оказалась семья с долей 23%, на третьем — уверенность в завтрашнем дне, которую отметили 18%.

Высокий доход назвали важным условием счастья 13% опрошенных.

При этом 36% россиян признались, что нынешний доход позволяет им чувствовать себя счастливыми только частично. Еще 28% заявили, что их финансовое положение не помогает им испытывать это ощущение.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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