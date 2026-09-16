Бабушки и дедушки смогут бесплатно посетить предпремьерные показы фильма «Я приду» при предъявлении пенсионного удостоверения.

К Международному дню пожилых людей кинотеатры страны проведут специальные предпремьерные показы семейного фильма «Я приду».

С 25 сентября по 7 октября в российских кинотеатрах пройдет федеральная социальная акция «С бабушкой в кино». Ее центральной датой станет 1 октября — Международный день пожилых людей. В рамках акции зрители смогут прийти на предпремьерный показ семейного фильма «Я приду» вместе с родными: при покупке обычного билета бабушка или дедушка получит бесплатный билет при предъявлении пенсионного удостоверения.

Организатор инициативы — команда фильма «Я приду». Главная идея акции — напомнить, что время с близкими нельзя постоянно откладывать на потом, а совместный поход в кино может стать поводом встретиться и провести вечер всей семьей.

Семейное приключение о поиске дома и близких

«Я приду» — трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который

отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, неожиданно

переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малёк,

которого повсюду преследуют трудности. Их путешествие в деревню превращается в

настоящее испытание для обоих, позволяющее понять что такое дружба, семья и

любовь. Это фильм о семье, поддержке и о том, как важно успеть побыть рядом с близкими.

«Мы постоянно говорим близким: “позвоню завтра”, “заеду на выходных”, “скоро приду”. И именно эти встречи почему-то проще всего отложить. Поэтому мы хотим предложить очень простую вещь: не написать бабушке сообщение, а взять ее за руку и вместе пойти в кино. Для нас это и есть смысл акции», — говорит генеральный продюсер фильма «Я приду» Денис Супрунов.

Семейные фотографии уже стали частью фильма

Акция продолжает федеральный проект «С бабушкой в кино», который начался еще до проката картины. Люди из разных регионов присылали фотографии своих бабушек и семейные истории, создавая народный семейный фотоархив. Собрано уже более 2 000 снимков, которые включены в фильм: зрители смогут увидеть их на большом экране во время показов.

Присоединиться к проекту можно и сейчас. Новые фотографии войдут в версию фильма для стриминговых платформ. Отправить снимок бабушки или дедушки и семейную историю можно через официальный сайт проекта: yapridufilm.ru

Инициативу уже поддержали известные артисты, спортсмены, блогеры и другие публичные люди, поделившиеся фотографиями своих близких.

Показы по всей России

Специальные предпремьерные показы пройдут с 25 сентября по 7 октября в кинотеатрах разных городов России. Главным днем акции станет 1 октября, однако кинотеатры смогут выбрать и другую дату в пределах этого периода. Более 150 кинотеатров сети МТД медиа поддержат акцию. География и расписание показов будут опубликованы на официальных ресурсах фильма.

8 октября «Я приду» выходит в широкий российский прокат. До выхода на экран семейное приключение режиссера Булата Сабитова прошло более 20 российских и международных кинофестивалей и получило 10 наград. Картина снята в Казани и Татарстане. В центре истории — отношения детей и взрослых, связь поколений и простое обещание, которое люди слишком часто откладывают: «Я приду».

Как принять участие

Узнать, в каких кинотеатрах пройдет акция, и следить за обновлением географии проекта можно на официальном сайте фильма.