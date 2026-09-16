Польза

В России пройдет федеральная акция «С бабушкой в кино»

Служба новостей Автор статьи
С 25 сентября по 7 октября в России пройдет акц...

Бабушки и дедушки смогут бесплатно посетить предпремьерные показы фильма «Я приду» при предъявлении пенсионного удостоверения.

К Международному дню пожилых людей кинотеатры страны проведут специальные предпремьерные показы семейного фильма «Я приду».

С 25 сентября по 7 октября в российских кинотеатрах пройдет федеральная социальная акция «С бабушкой в кино». Ее центральной датой станет 1 октября — Международный день пожилых людей. В рамках акции зрители смогут прийти на предпремьерный показ семейного фильма «Я приду» вместе с родными: при покупке обычного билета бабушка или дедушка получит бесплатный билет при предъявлении пенсионного удостоверения.

Организатор инициативы — команда фильма «Я приду». Главная идея акции — напомнить, что время с близкими нельзя постоянно откладывать на потом, а совместный поход в кино может стать поводом встретиться и провести вечер всей семьей.

Семейное приключение о поиске дома и близких

«Я приду» — трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который

отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, неожиданно

переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малёк,

которого повсюду преследуют трудности. Их путешествие в деревню превращается в

настоящее испытание для обоих, позволяющее понять что такое дружба, семья и

любовь. Это фильм о семье, поддержке и о том, как важно успеть побыть рядом с близкими.

«Мы постоянно говорим близким: “позвоню завтра”, “заеду на выходных”, “скоро приду”. И именно эти встречи почему-то проще всего отложить. Поэтому мы хотим предложить очень простую вещь: не написать бабушке сообщение, а взять ее за руку и вместе пойти в кино. Для нас это и есть смысл акции», — говорит генеральный продюсер фильма «Я приду» Денис Супрунов.

Семейные фотографии уже стали частью фильма

Акция продолжает федеральный проект «С бабушкой в кино», который начался еще до проката картины. Люди из разных регионов присылали фотографии своих бабушек и семейные истории, создавая народный семейный фотоархив. Собрано уже более 2 000 снимков, которые включены в фильм: зрители смогут увидеть их на большом экране во время показов.

Присоединиться к проекту можно и сейчас. Новые фотографии войдут в версию фильма для стриминговых платформ. Отправить снимок бабушки или дедушки и семейную историю можно через официальный сайт проекта: yapridufilm.ru

Инициативу уже поддержали известные артисты, спортсмены, блогеры и другие публичные люди, поделившиеся фотографиями своих близких.

Показы по всей России

Специальные предпремьерные показы пройдут с 25 сентября по 7 октября в кинотеатрах разных городов России. Главным днем акции станет 1 октября, однако кинотеатры смогут выбрать и другую дату в пределах этого периода. Более 150 кинотеатров сети МТД медиа поддержат акцию. География и расписание показов будут опубликованы на официальных ресурсах фильма.

8 октября «Я приду» выходит в широкий российский прокат. До выхода на экран семейное приключение режиссера Булата Сабитова прошло более 20 российских и международных кинофестивалей и получило 10 наград. Картина снята в Казани и Татарстане. В центре истории — отношения детей и взрослых, связь поколений и простое обещание, которое люди слишком часто откладывают: «Я приду».

Как принять участие

Узнать, в каких кинотеатрах пройдет акция, и следить за обновлением географии проекта можно на официальном сайте фильма.

Официальный сайт «Я приду»:
https://yapridufilm.ru/

Народный семейный фотоархив #сБабушкойВКино:
https://сбабушкойвкино.рф/

«Я приду» на Кинопоиске — «Буду смотреть»:
https://www.kinopoisk.ru/film/6327824/

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Кулинария

день назад

Фарша слишком мало для котлет на всю семью: добавляю один простой продукт — получается целая сковорода

Не у нас

5 часов назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Не у нас

8 часов назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

23 часа назад

Батон начал черстветь: не сушу сухари — заливаю простой смесью и готовлю завтрак на всю семью

Кулинария

7 часов назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго
Новости Казани
2 часа назад

Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Новый сектор кладбища в Нижнекамске займет 33 гектара

Технологии

16 минут назад

НСПК открыла оплату смарт-часами через карты «Мир» без интернета

Технологии

48 минут назад

Мошенники крадут деньги через APK в фейковых голосованиях за детей

Технологии

час назад

Google добавила в Gemini 3.8 модели Live и Live Extended Thinking
В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавш...
Технологии
4 часа назад

В Папуа-Новой Гвинее поймали рыбу-иглу, считавшуюся вымершей с 1985 года

Технологии

час назад

DLBI: около 30% пользователей не сменили пароли после утечек

Технологии

2 часа назад

Эксперт Relevant: ИИ ускоряет кибератаки и делает их масштабнее

Кулинария

2 часа назад

Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью
Экс-CBO Google: ИИ может ускорить развитие собс...
Технологии
4 часа назад

Экс-CBO Google: ИИ может ускорить развитие собственного ПО в России
Дата выхода Wo Long 2: Wings of Ember — 4 марта...
Технологии
7 часов назад

Дата выхода Wo Long 2: Wings of Ember — 4 марта 2027 года