Древние «живые ископаемые» могут раскрыть истоки сложной жизни

Исследователи обнаружили в строматолитах залива Шарк-Бей на западе Австралии ранее неизвестный микроорганизм из группы архей Асгарда. Находка может помочь понять, как возникли сложные клетки, из которых состоят растения, животные и человек, сообщает ScienceDaily.

Строматолиты представляют собой слоистые микробные сообщества, существующие на Земле миллиарды лет. Ученые рассматривают такие образования как природную модель условий, которые могли напоминать отдельные среды ранней Земли.

Новый микроорганизм относится к археям Асгарда. Эту группу считают близкой к предкам эукариот — организмов со сложными клетками, имеющими внутренние структуры.

Согласно одной из гипотез, эукариотические клетки появились после тесного союза древней археи и бактерии. В дальнейшем один организм оказался внутри другого, а его потомки стали митохондриями — структурами, которые обеспечивают клетки энергией.

Ученые впервые получили визуальные доказательства физического контакта археи Асгарда с бактерией. Для этого они использовали электронную криотомографию.

На изображениях видно, что микроорганизмы соединены тонкими трубчатыми отростками — нанотрубками. Кроме того, архея образовывала цепочки пузырьков и сложные трубчатые структуры.

Исследователи также установили, что архея и бактерия могли обмениваться веществами. Архея способна производить водород, ацетат, формиат и сульфит, а связанная с ней бактерия — аминокислоты и витамины. Такой обмен может указывать на тесное взаимовыгодное взаимодействие.

Вырастить эти микроорганизмы в лаборатории оказалось трудно. На культивирование ушло около четырех-пяти лет. Архею не удалось получить в полностью чистой культуре, что может говорить о ее зависимости от других организмов.

При анализе ученые также применили методы глубокого обучения. Это помогло предсказать строение белков и рассмотреть древние варианты клеточных механизмов.

Новый вид получил название Nerearchaeum marumarumayae. Первая часть имени отсылает к Нерею — древнегреческому морскому богу, а слово marumarumayae на языке малгана означает «древний дом». Название было согласовано со старейшинами народа малгана, представители которого участвуют в сохранении природных территорий Шарк-Бея.

Открытие не доказывает напрямую, как именно возникли первые сложные клетки. Однако оно показывает, каким образом археи Асгарда могут вступать в тесный контакт с бактериями, а значит, помогает изучать один из возможных этапов ранней эволюции жизни.

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