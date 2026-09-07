Технологии

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В "Российской газете" 9 сентября подведут итоги...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В среду, 9 сентября 2026 года, в редакции "Российской газеты" подведут итоги народно-научного проекта "В космос со своим помидором". Участниками эксперимента стали школьники России и Беларуси.

Эксперимент стартовал в 2025 году: на борту биоспутника "БИОН-М" №2 полторы тысячи семян томатов отправились на полярную орбиту и провели там месяц. После возвращения ученые передали семена ребятам для посева в школьных теплицах.

Первый урожай уже выращен. Участникам предстоит выяснить, какие томаты росли быстрее — космические или земные, и какие из них вкуснее.

Окончательные итоги проекта объявят на мероприятии в "РГ". В редакции издания уже собрали выращенный урожай.

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