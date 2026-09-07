Платформа «Северный полюс» вернулась в Петербург и готовится к походу 2027 года

После двухлетней работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» вернулась в Санкт-Петербург и уже готовится к новой экспедиции в 2027 году. Об этом сообщили организаторы экспедиции, передаёт телеканал «Санкт-Петербург»; информацию приводит портал «Ридус».

Платформа проекта 00903 построена на «Адмиралтейских верфях» для Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Судно предназначено для круглогодичных комплексных исследований в северных широтах, может самостоятельно передвигаться в зонах дрейфа, вмерзать в лёд и двигаться вместе с ним до двух лет. На борту оборудованы 16 лабораторий для 14 членов экипажа и 34 исследователей, условия работы и проживания сохраняются даже при температуре до –50 °C.

Длина платформы составляет 83,1 метра, водоизмещение — около 10 400 тонн. Она способна выдерживать сильное давление льда и проводить исследования в таких областях, как геология, океанография, климатология и экология Арктики.

Ранее в Мурманске завершилась международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» при поддержке «Росатома». В ней участвовали 66 школьников из 21 страны, которые за десять дней на ледоколе «50 лет Победы» дошли до Северного полюса, посещали лекции учёных и проводили эксперименты. Также «Росатом» и «Роскосмос» тестировали модели планетоходов для будущих миссий за пределами Земли.