Не у нас

Бренд корейской косметики обсуждает возможность расширения присутствия в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Корейский бренд косметики TONYMOLY рассматривает возможность расширения присутствия на российском и евразийском рынках. Об этом сообщил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов по итогам визита в Республику Корея, передает ТАСС.

В начале сентября Кузнецов провел переговоры с вице-председателем Торгово-промышленной палаты провинции Кёнгидо Пэ Хэ Доном. Он также возглавляет компанию TONYMOLY.

По словам вице-президента НКЦ, во время встречи обсуждались параметры и возможности дальнейшего развития бренда на российском и евразийском направлениях.

Кузнецов уточнил, что конкретные коммерческие решения пока находятся на стадии проработки.

Он также отметил, что корейские компании внимательно оценивают перспективы работы в России. Их интересуют не только возможности потребительского рынка, но и условия расчетов, логистика, сертификация, поиск местных партнеров и варианты локализации.

В Национальном координационном центре напомнили, что продукция TONYMOLY ранее была широко представлена в России. Бренд работал через собственные торговые точки, партнерские каналы и продажи через интернет.

В организации добавили, что российский рынок остается одним из крупнейших зарубежных направлений для производителей косметики из Республики Корея.

При этом после 2022 года структура поставок, расчетов и распространения продукции заметно изменилась.

Во время встреч с представителями корейского бизнеса в Сеуле и Пусане также обсуждались перспективы контактов с операторами международных сетей корейской косметики, компаниями потребительского сектора и строительной отрасли.

Кроме того, 7 сентября в Сеуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Ассоциацией дружбы Республики Корея и России.

Документ подписали Павел Кузнецов и глава ассоциации Мун Чжон Гым.

Согласно соглашению, ассоциация дружбы будет помогать в поиске партнеров и консультировать по вопросам выхода на рынок Республики Корея. НКЦ, в свою очередь, будет предоставлять информацию о российском рынке.

Может быть интересно:

  1. Вчерашнее пюре и кусочек колбасы превращаю в новый ужин за 15 минут: никто не догадывается, что это остатки - рецепт
  2. Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут
  3. Картошка осталась после ужина: добавляю яйцо и сыр — на сковороде получается новый завтрак за 10 минут
  4. Курица осталась после ужина: разбираю на кусочки и смешиваю с простой заливкой — получается сытная запеканка на скорую руку
  5. В холодильнике осталась половина кабачка: натираю вместе с картошкой — обычные драники получаются сочнее

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

жук похожий на клопа в квартире фото и названия

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

замена резинок на окнах пвх в Казани

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Новости Татарстана
час назад

В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ст...

Технологии

41 минуту назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
В МИФИ предложили способ навигации авто без спу...
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

В России создали молекулу для терапии диабета, ожирения и полинейропатии

Не у нас

час назад

Дефицит витамина D усиливает боль и нужду в опиоидах после мастэктомии
Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, к...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат