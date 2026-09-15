Бренд корейской косметики обсуждает возможность расширения присутствия в РФ
Корейский бренд косметики TONYMOLY рассматривает возможность расширения присутствия на российском и евразийском рынках. Об этом сообщил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов по итогам визита в Республику Корея, передает ТАСС.
В начале сентября Кузнецов провел переговоры с вице-председателем Торгово-промышленной палаты провинции Кёнгидо Пэ Хэ Доном. Он также возглавляет компанию TONYMOLY.
По словам вице-президента НКЦ, во время встречи обсуждались параметры и возможности дальнейшего развития бренда на российском и евразийском направлениях.
Кузнецов уточнил, что конкретные коммерческие решения пока находятся на стадии проработки.
Он также отметил, что корейские компании внимательно оценивают перспективы работы в России. Их интересуют не только возможности потребительского рынка, но и условия расчетов, логистика, сертификация, поиск местных партнеров и варианты локализации.
В Национальном координационном центре напомнили, что продукция TONYMOLY ранее была широко представлена в России. Бренд работал через собственные торговые точки, партнерские каналы и продажи через интернет.
В организации добавили, что российский рынок остается одним из крупнейших зарубежных направлений для производителей косметики из Республики Корея.
При этом после 2022 года структура поставок, расчетов и распространения продукции заметно изменилась.
Во время встреч с представителями корейского бизнеса в Сеуле и Пусане также обсуждались перспективы контактов с операторами международных сетей корейской косметики, компаниями потребительского сектора и строительной отрасли.
Кроме того, 7 сентября в Сеуле был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Ассоциацией дружбы Республики Корея и России.
Документ подписали Павел Кузнецов и глава ассоциации Мун Чжон Гым.
Согласно соглашению, ассоциация дружбы будет помогать в поиске партнеров и консультировать по вопросам выхода на рынок Республики Корея. НКЦ, в свою очередь, будет предоставлять информацию о российском рынке.
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