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Цифровой след не спасет: какие бумажные документы россиянам нельзя выкидывать

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Несмотря на развитие электронных сервисов, суды и государственные органы во многих случаях по-прежнему требуют бумажные оригиналы документов. Адвокат Светлана Жмурко рассказала, какие бумаги лучше хранить дома, пишет kp.ru.

По ее словам, особое внимание стоит уделить документам на недвижимость и другое имущество. Даже если право собственности на квартиру отражено в Едином государственном реестре недвижимости, старые свидетельства, договоры приватизации, дарения и наследства лучше не выбрасывать. Они могут подтвердить, каким образом жилье перешло к владельцу, что важно при возможных судебных спорах.

Также дома следует хранить свидетельства о рождении и браке. Эти документы подтверждают родство и могут понадобиться при оформлении наследства или льгот. Восстановление архивных записей, особенно если они были выданы несколько десятилетий назад в странах Содружества Независимых Государств, может оказаться сложным.

Отдельно Жмурко указала на документы, связанные с трудовым стажем и пенсией. Речь идет о бумажной трудовой книжке для подтверждения стажа до 2002 года, дипломах, договорах гражданско-правового характера, а также справках о работе на Севере или на вредном производстве. Такие бумаги могут помочь, если в данных Социального фонда возникнут ошибки.

Финансовые документы также стоит сохранять. Справки о полном погашении кредита или ипотеки могут понадобиться для снятия обременения и защиты от спорных долгов. При передаче крупной суммы в долг адвокат советует оформлять рукописную расписку, поскольку именно она может стать доказательством в суде.

Кроме того, юрист рекомендовала не выбрасывать технический паспорт жилья и старую домовую книгу. Первый документ может пригодиться при спорах о перепланировке, а второй поможет подтвердить, кто был зарегистрирован в квартире на момент приватизации.

Для надежного хранения Жмурко советует собрать важные бумаги в одну папку и убрать ее в сейф. Также можно сделать цифровые копии на отдельный носитель. При этом свидетельства органов записи актов гражданского состояния не следует ламинировать, так как после этого они могут потерять юридическую силу. Близким стоит сообщить, где находится домашний архив.

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