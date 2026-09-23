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CAS рассмотрит апелляцию ФХР по вопросу допуска сборной РФ 22 октября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России на решение Международной федерации хоккея о недопуске российских игроков к международным турнирам. Слушание назначено на 22 октября, сообщает «Матч ТВ».

О подаче иска Федерация хоккея России объявила 1 сентября.

Международная федерация хоккея весной 2022 года отстранила российских игроков от соревнований под своей эгидой. Решение распространяется и на участие в нейтральном статусе.

Тогда же Россия лишилась права проводить домашний молодежный чемпионат мира 2023 года.

В марте 2023 года Международная федерация хоккея продлила отстранение на сезон 2023/24. Аналогичное решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил российских спортсменов до ряда турниров. Речь идет о мужском чемпионате мира, молодежном первенстве до 20 лет, а также соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Также организация рекомендовала международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов, указав, что прежние рекомендации больше не актуальны.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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