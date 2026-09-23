Между ажиотажем и равновесием: как заёмщики реагировали на возможные изменения в Семейной ипотеке

Аналитический центр Домклик проанализировал поведение рынка Семейной ипотеки в условиях неопределённости относительно будущих изменений программы. На текущий момент конкретные детали и сроки изменений в программе "Семейная ипотека" ещё не анонсированы. Программа продолжает работать в штатном режиме.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«На фоне новостей об изменении условий по Семейной ипотеке в 2026 году активность заёмщиков трижды выходила на пик: в январе (243,5 млрд руб.), июне (222,4 млрд руб.) и сентябре (225,2 млрд руб., прогноз). С учётом прогнозных данных за сентябрь, общий объём выдач за 9 месяцев 2026 года достигнет 1,4 трлн руб., превысив показатель 2025 года на 17,8%. В целом, даже без учёта ажиотажного спроса, Семейная ипотека сохраняет свои лидирующие позиции на рынке со второй половины 2024 года. Важное изменение по сравнению с 2024 и 2025 годами – снижение доли Семейной ипотеки в общей структуре выдач с более чем 70% до 50–55% в 2026 году. Во многом это происходило за счёт повышения доступности рыночных программ на фоне снижения ключевой ставки».



Данные за сентябрь 2026 собраны с учётом прогнозных оценок Домклик

Три волны спроса

В январе 2026 года был зафиксирован рекордный объём выдач по Семейной ипотеке – 243,5 млрд рублей, что, вероятно, останется максимумом в текущем году.

В феврале спрос на Семейную ипотеку резко просел до 105,6 млрд руб. (-56,7% к январю 2026), однако в течение весны стабилизировался. Доля Семейной ипотеки в общем объёме выдач снизилась с 78,5% в январе до 52% в феврале-мае.

В июне на фоне ожидаемых ограничений по программе с 01.07.2026 произошёл второй значительный всплеск в объёмах кредитования – 222,4 млрд рублей, что на 89,4% превысило майские показатели (117,4 млрд руб.). В июле выдачи снизились до 116,9 млрд руб. (-47,4% к июню), но продемонстрировали уверенный рост по итогам августа, выйдя на 137,3 млрд рублей. Доля Семейной ипотеки упала с 66,1% в июне до 53% в августе, вернувшись к более равновесному распределению спроса.

Наконец, по предварительным данным за сентябрь 2026 года, объёмы выдач по Семейной ипотеке превысят 225 млрд рублей. В этот раз ожидается, что новые условия по программе объявят 1 октября, что и объясняет повышенную активность россиян.

Что касается выбора между первичным и вторичным рынком, то лидером уверенно остаются новостройки: в 2026 году на них приходилось более 75% общего объёма выдач, за исключением мая (74,3%) и июля (72%).

Примечательно, что средний размер кредита по Семейной ипотеке в течение года увеличивался: с 5,7 млн руб. в январе до 5,9 млн руб. по итогам августа, однако динамика роста (+3,2%) остаётся ниже уровня инфляции (6,3% за январь-август 2026 года).

Предпочтения заемщиков



* Динамика стоимости указана год к году (январь-август 2026 к аналогичному периоду 2025 года). Под динамикой стоимости понимается изменение общей стоимости типовой квартиры указанной комнатности (1, 2, 3 и более).

Однокомнатные квартиры сохраняют абсолютное лидерство среди заёмщиков: на них пришлась почти половина (47,8%) всех сделок по Семейной ипотеке. Медианная стоимость однокомнатной квартиры достигла 6,1 млн руб., увеличившись на 10,9% год к году, что стало максимальным ростом среди всех типов жилья.

Далее расположились двухкомнатные квартиры (38,2%), их медианная стоимость оценивается в 7,5 млн руб. (+4,2% год к году). Трёх- и четырёхкомнатные квартиры в совокупности составили 14% рынка.

Преобладание однокомнатных квартир среди получателей Семейной ипотеки (почти половина всех сделок) при одновременном максимальном росте их стоимости (+10,9%) указывает на системную проблему: программа де-факто используется преимущественно для приобретения стартового жилья, хотя однокомнатная квартира объективно недостаточна для полноценного размещения семьи. Согласно рекомендуемым нормативам, семья с одним ребёнком нуждается минимум в 54 кв. м общей площади, что соответствует как минимум двухкомнатной квартире.