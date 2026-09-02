Кулинария

Куриную грудку больше не запекаю целым куском: один способ помогает сохранить середину сочной

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Толстое куриное филе может пересохнуть в духовк...

ПроКазань

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Куриная грудка легко пересыхает в духовке: снаружи мясо уже начинает становиться жестким, пока толстая середина только доходит до готовности. Особенно заметна эта проблема у крупных филе, толщина которых с одного края может быть почти вдвое больше, чем с другого.

Исправить ситуацию помогает простая подготовка. Грудку разрезают вдоль на две более тонкие пластины одинаковой толщины и запекают уже в таком виде. Мясо прогревается быстрее и равномернее, поэтому его не приходится долго держать в духовке ради готовой середины.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Толстую грудку я разрезаю вдоль почти как книжку, а затем разделяю на две части. Если один участок заметно толще остальных, слегка выравниваю его через пленку. Сильно отбивать мясо не нужно».

Что понадобится

На 3–4 порции:

  • филе куриной грудки — 600–700 г;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л. или по вкусу;

  • сладкая паприка — 1 ч. л.;

  • сушеный чеснок — ½ ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • лимонный сок — 1 ч. л. по желанию.

Как приготовить

  1. Подготовьте филе. Обсушите грудку бумажным полотенцем. Положите на доску и острым ножом разрежьте каждое филе вдоль на две пластины.

  2. Выровняйте толщину. Если необходимо, накройте мясо пленкой и совсем немного пройдитесь по наиболее толстым участкам плоской стороной молотка. Оптимально получить кусочки толщиной примерно 1,5–2 см.

  3. Добавьте приправы. Смешайте масло, соль, паприку, чеснок и перец. Натрите получившейся смесью курицу с обеих сторон. Оставьте на 15–20 минут.

  4. Разогрейте духовку. Заранее установите температуру 200 градусов. Подготовленные кусочки выложите в форму одним слоем.

  5. Запекайте недолго. Тонким пластинам обычно требуется около 15–20 минут, но точное время зависит от их толщины и особенностей духовки.

  6. Проверьте готовность. Надежнее всего использовать кухонный термометр. В самой толстой части курица должна достичь безопасной внутренней температуры не менее 74 °C.

  7. Дайте мясу отдохнуть. Достаньте грудку из духовки и оставьте примерно на 5 минут, а уже затем нарезайте.

Почему целое филе получается сухим

У куриной грудки практически нет жировых прослоек, которые могли бы компенсировать длительное нагревание. При этом целое филе имеет неодинаковую толщину. Тонкий край оказывается готов намного раньше середины.

Если продолжать запекание, ориентируясь только на толстую часть, края теряют больше влаги. Разрезание вдоль сокращает эту разницу: пластины одинаковой толщины доходят до нужной температуры примерно одновременно.

Есть и еще одна причина сухости — попытка определить готовность исключительно по времени. Две грудки одинакового веса могут отличаться по толщине, а духовки — по фактической температуре. Поэтому термометр здесь полезнее дополнительных пяти минут «на всякий случай».

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Проверять температуру начинаю немного раньше предполагаемого окончания приготовления. Если курица уже достигла 74 градусов в самой толстой части, оставлять ее еще на десять минут ради более румяной поверхности не стоит».

После духовки грудку лучше не разрезать немедленно. Короткий отдых позволяет мясу немного остыть и уменьшает потерю сока при нарезке — внутри оно остается заметно мягче.

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