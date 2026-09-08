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Карельский и алтайский языки теперь можно переводить онлайн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Онлайн-перевод стал доступен для карельского и ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Карельский и алтайский языки теперь доступны для онлайн-перевода. Они принадлежат к разным языковым группам.

Карельский язык относится к финно-угорской языковой группе, на нём говорят около 14 тысяч человек.

Алтайский язык входит в тюркскую группу, число его носителей оценивается примерно в 70 тысяч.

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