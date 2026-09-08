Карельский и алтайский языки теперь можно переводить онлайн
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Карельский и алтайский языки теперь доступны для онлайн-перевода. Они принадлежат к разным языковым группам.
Карельский язык относится к финно-угорской языковой группе, на нём говорят около 14 тысяч человек.
Алтайский язык входит в тюркскую группу, число его носителей оценивается примерно в 70 тысяч.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец