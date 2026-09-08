Аккаунты россиян под угрозой из-за фальшивых розыгрышей на YouTube

Специалисты компании по кибербезопасности F6 предупредили о новой схеме обмана: на YouTube мошенники под видом блогеров публикуют видео о популярных играх и обещают игровую валюту, а ссылка в описании ведет на фишинговые сайты. Переход по такой ссылке грозит потерей доступа к аккаунтам в мессенджерах.

В качестве приманки злоумышленники используют игры Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox, предлагая в роликах гемы, золото и робуксы. Ссылки прячут в профиле, маскируясь под блогеров, чтобы угнать детские аккаунты в мессенджерах. В одном из сценариев фишинговый сайт выдает себя за NovaDrop: жертва выбирает мессенджер и игру, после чего попадает на сайт-рулетку, где требуется ввести номер телефона для получения приза.

Так как мессенджер пользователь выбирает в самом начале, мошенники запрашивают код подтверждения для авторизации и получают доступ к аккаунту. После этого они могут читать переписку, включая документы, фото и видео, просматривать контакты и данные учетных записей, а также незаметно рассылать сообщения от имени владельца.

В F6 рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений и профилей, а также критически оценивать предложения об акциях популярных брендов.