Новости Татарстана

Бугульма обрела новый городской бренд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Бугульма представила новый бренд — систему визу...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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У Бугульмы появился свежий городской бренд, объединивший прошлое, настоящее и будущее. О создании целостной визуальной системы сообщили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Ключевой посыл новой айдентики — слоган «Бугульма — место рождения истории». Создатели исходили из того, что город веками служил отправной точкой для значимых событий, открытий и начинаний. Фразу можно адаптировать под разные контексты, называя Бугульму местом рождения культуры, науки, возможностей или будущего.

Визуальный образ строится вокруг логотипа, переосмысленного с исторического герба. Также придуман фирменный шрифт с отсылкой к татарской пластике: его засечки напоминают головку балансира нефтяной качалки. Паттерн, собранный из элементов логотипа, превращается в современный орнамент с национальными мотивами.

Брендинг Бугульмы войдет в единую систему юго-востока Татарстана. Глава района Дамир Фаттахов подчеркнул, что в этом пространстве город выступает как место рождения истории с сильным наследием и новыми идеями. Постепенно фирменный стиль появится в городской среде, на событиях и в туристических проектах, добавили в пресс-службе.

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