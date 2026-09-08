Бугульма обрела новый городской бренд

У Бугульмы появился свежий городской бренд, объединивший прошлое, настоящее и будущее. О создании целостной визуальной системы сообщили в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Ключевой посыл новой айдентики — слоган «Бугульма — место рождения истории». Создатели исходили из того, что город веками служил отправной точкой для значимых событий, открытий и начинаний. Фразу можно адаптировать под разные контексты, называя Бугульму местом рождения культуры, науки, возможностей или будущего.

Визуальный образ строится вокруг логотипа, переосмысленного с исторического герба. Также придуман фирменный шрифт с отсылкой к татарской пластике: его засечки напоминают головку балансира нефтяной качалки. Паттерн, собранный из элементов логотипа, превращается в современный орнамент с национальными мотивами.

Брендинг Бугульмы войдет в единую систему юго-востока Татарстана. Глава района Дамир Фаттахов подчеркнул, что в этом пространстве город выступает как место рождения истории с сильным наследием и новыми идеями. Постепенно фирменный стиль появится в городской среде, на событиях и в туристических проектах, добавили в пресс-службе.