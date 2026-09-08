HP представила ноутбуки OmniBook Ultra 16 и X 14 на SoC Nvidia RTX Spark
HP анонсировала две модели ноутбуков на однокристальной системе Nvidia RTX Spark — OmniBook Ultra 16 и OmniBook X 14. Продажи новинок начнутся осенью. В планах компании также настольный ПК OmniDesk, но его характеристики пока не раскрыты.
OmniBook Ultra 16 поддерживает до 128 ГБ объединённой памяти, пиковая производительность достигает 1 петафлопа в формате FP4. Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K и сертификацией DisplayHDR True Black 1000. Ёмкость батареи составляет 99 Вт·ч, обещается до 17 часов автономной работы.
Младшая модель OmniBook X 14 тоньше и легче. Она также использует OLED-дисплей с сертификацией DisplayHDR True Black 1000, но точные разрешение и объём памяти не раскрыты. Заявленное время автономной работы — до 15 часов.
Цены на обе модели производитель назовёт позднее.
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