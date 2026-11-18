В Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу о коррупции при госзакупках МВД Татарстана. Прокурор потребовал для бывшего начальника службы тыла ведомства Рамиля Шакирова 18 лет колонии строгого режима и штраф 60 млн рублей, а для экс-руководителя центра хозяйственного и сервисного обеспечения Артема Мешкова — на год меньше с аналогичным штрафом. Обоих, по версии обвинения, уличили в получении взяток на общую сумму 28 млн рублей.

Гособвинитель Михаил Житлов также настаивает на лишении отставных офицеров званий полковников, а Шакирова — еще и двух государственных наград. Кроме того, предлагается конфисковать у фигурантов всю сумму инкриминируемых взяток и запретить им занимать руководящие посты в органах власти на 15 и 14 лет соответственно. Для гендиректора СК «Феникс» Айвара Хакимова, обвиняемого в даче взятки и посредничестве, запрошено 13 лет строгого режима со штрафом 50 млн рублей и запретом на участие в бюджетных закупках на 7 лет.

Следствие вменяет фигурантам три эпизода: оплату представительских расходов тыловиков на 4,5 млн рублей, «откаты» в 10–15% по 19 контрактам на 184,8 млн рублей и передачу 329 тысяч рублей за доступ к документации по госзакупкам. Часть средств, как полагает обвинение, оседала на счетах фонда «Хезмэт» и родственников Шакирова.

Все подсудимые вину отрицают. Шакиров настаивает, что действовал в рамках сложившейся практики, а Хакимов называет расчеты взяток «математикой» и утверждает, что ввел партнера в заблуждение относительно передачи денег полиции.