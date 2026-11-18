Крупные компании Казани могут постепенно отказаться от зарубежных нейросетей в рабочих процессах. Вместо них работодатели будут внедрять российские ИИ-сервисы и собственные системы, позволяющие контролировать обработку корпоративной информации. Такой прогноз озвучил руководитель направления информационной безопасности ГК ОТР Кирилл Уголев.

По словам специалиста, полный запрет популярных чат-ботов не решает проблему утечек. Сотрудники продолжают пользоваться привычными инструментами через личные устройства, из-за чего действия с конфиденциальными документами становятся еще менее заметными для службы безопасности.

«Запретить нейросеть приказом можно за день. Через неделю сотрудники начнут фотографировать документы на личный телефон и загружать их туда же, и служба безопасности перестанет это видеть. Запрет работает, только если людям дали безопасный инструмент взамен», — объясняет Кирилл Уголев.

Более эффективным решением эксперт считает создание списка разрешенных ИИ-сервисов и разделение корпоративных данных по уровню конфиденциальности.

Обычные рабочие задачи можно выполнять с помощью внешних инструментов, если это допускают внутренние правила. При этом персональные данные клиентов, пароли, ключи доступа и другая чувствительная информация должны оставаться в защищенной инфраструктуре.

По прогнозу Уголева, выбор между российскими облачными решениями и собственными нейросетями будет зависеть от характера обрабатываемых данных. Чем выше требования к их защите, тем важнее размещать ИИ-систему внутри корпоративного контура.