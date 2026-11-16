На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии
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На трассе М-7 у села Богородское в Пестречинском районе образовалась пробка длиной 2,6 километра. Затор растянулся в сторону Вознесенского и Мамадышского трактов.
По данным «Яндекс Карт», в левом ряду произошло ДТП. Водители сообщают о серьезной аварии в этом районе.
Ранее сообщалось, что в Казани выросло число ДТП с участием общественного транспорта, хотя общее количество аварий снизилось.
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