В Елабуге и Агрызе шесть собственников квартир привлечены к административной ответственности за то, что не пустили специалистов газовой службы для планового техобслуживания внутриквартирного оборудования. Каждому из них назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как пояснили в Жилинспекции Татарстана, обслуживание газовых плит, котлов и водонагревателей должно проводиться ежегодно, а владелец жилья обязан обеспечить доступ специалистам. В данном случае газовики пытались попасть в квартиры дважды — в 2025 и 2026 годах, предварительно направив письменные уведомления с десятидневным сроком, однако двери так и не открыли.

В ведомстве напомнили, что необслуженное газовое оборудование может привести к утечке, отравлению или взрыву, что создает угрозу не только для отдельной квартиры, но и для всего дома. Поэтому недопуск специалистов расценивается как административное правонарушение.

«Впускать специалистов по графику техобслуживания — обязанность владельца квартиры. Не открыли в срок — ждите акт, протокол и постановление», — предупредили в Жилинспекции республики.