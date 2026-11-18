В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана заявили, что говорить о конкретных изменениях финансирования онкологической помощи в регионе на 2027 год пока преждевременно. В медучреждении подчеркнули, что точные параметры станут известны только после утверждения федеральных и республиканских документов.

Как пояснили в РКОД, объемы финансирования определят после того, как Правительство России утвердит Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на будущий год. На ее основе сформируют и утвердят территориальную программу госгарантий Татарстана, после чего будут согласованы тарифы на оплату медпомощи в системе ОМС.

Более предметная оценка предполагаемых изменений появится ориентировочно к концу января 2027 года. В онкодиспансере отметили, что выводы о финансировании онкологической службы республики будут сделаны после утверждения соответствующих документов и распределения объемов медпомощи.

Напомним, что в проекте федерального бюджета на 2027 год, внесенном в Госдуму, предусмотрено сокращение финансирования федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в целом по стране.