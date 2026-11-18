Промпарки Татарстана сохранят налоговые льготы до 2026 года
Резиденты промышленных парков Татарстана продолжат пользоваться льготами по упрощённой системе налогообложения. Соответствующее решение анонсировали в региональном правительстве.
Преференция распространится на компании, которые заключили соглашение до конца 2026 года. Тем, кто подпишет документы позже, рассчитывать на послабление не придётся.
Сейчас в кабмине республики уточняют точные сроки и условия предоставления льготы. Ожидается, что такая мера поддержки даст дополнительный импульс развитию промпарков в регионе.
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