В Казани арестован 35-летний житель Набережных Челнов Рустем Хабутдинов, ставший новым фигурантом резонансного дела о банкротных юристах. Мужчину задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.

Сегодня Вахитовский районный суд Казани избрал Хабутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Это уже не первое задержание в рамках данного уголовного дела — ранее правоохранители задерживали и других фигурантов, сообщили в пресс-службе суда.