Суд арестовал еще одного фигуранта дела о банкротных юристах из Казани
В Казани арестован 35-летний житель Набережных Челнов Рустем Хабутдинов, ставший новым фигурантом резонансного дела о банкротных юристах. Мужчину задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.
Сегодня Вахитовский районный суд Казани избрал Хабутдинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Это уже не первое задержание в рамках данного уголовного дела — ранее правоохранители задерживали и других фигурантов, сообщили в пресс-службе суда.
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