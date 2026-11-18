Врио уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Ильнур Ибрагимов по итогам рабочей поездки в Елабужский район подготовит предложения по системным проблемам бизнеса, требующим межведомственного решения. Вопросы, поднятые предпринимателями в ходе встреч, уже взяты в проработку, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики.

В поездке Ибрагимова сопровождали президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев и прокурор Елабужского района Айрат Низамиев. Делегация посетила завод «Стальные Технологии», где в 2026 году модернизировали производство, закупив новое оборудование и расширив логистические возможности, а также строительную компанию «Сомон Строй Сервис», которая реализует гостинично-развлекательный комплекс «1808».

Кроме того, гости ознакомились с новым банным комплексом «Елабужские бани», открытым 25 октября: объем инвестиций составил 237 млн рублей, создано 19 рабочих мест. Также Ибрагимов посетил ООО «Елабужские Термы», где представлен проект дополнительной уличной зоны отдыха на проспекте Нефтяников, 1б, с бюджетом 60 млн рублей и планами по созданию 15 рабочих мест.

На встрече с главой района Рустемом Нуриевым Ибрагимов отметил сильный предпринимательский потенциал Елабуги и заявил, что задача — убрать бюрократические барьеры, чтобы потенциал реализовывался в новые производства и рабочие места.