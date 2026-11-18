В Татарстане ежемесячно около 10 тысяч больничных закрывают дистанционно через мессенджер «МАКС». Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава республики. Развитие цифровых госуслуг ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Как пояснили в ведомстве, удаленный прием возможен только после первичного очного осмотра. Врач создает телемедицинскую консультацию, а специальный бот формирует группу с пациентом и медиком. Пациент получает персональную ссылку на защищенную видеовстречу и напоминания за 24 часа и за 15 минут до начала.

Всего через «МАКС» уже записались к врачу более 300 тысяч татарстанцев. Для записи нужно перейти в чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан», привязать аккаунт и запустить мини-приложение «Услуги РТ». Во вкладке «Мое здоровье» выбрать «Запись к врачу» и нужного специалиста — система заранее предупредит о дате и времени приема.