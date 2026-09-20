Вчерашний батон превращаю в десерт: молоко, яйца и яблоки — получается нежнее обычной запеканки

Подсохший батон необязательно превращать в сухари или гренки. Если добавить яблоки и простую молочно-яичную заливку, он становится основой мягкого хлебного пудинга — с сочной серединой и румяным верхом.

Для такого десерта вчерашний хлеб подходит даже лучше свежего. Он хорошо впитывает заливку, но не так быстро превращается в кашу. А яблоки во время выпечки дают сок и легкую кислинку.

Что понадобится

вчерашний батон — 300–350 г;

яблоки — 3 средние штуки;

молоко — 400 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 30 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — 0,5–1 ч. л.;

соль — щепотка.

Если яблоки очень сладкие, количество сахара можно сократить до 50 г.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого десерта батон режу довольно крупно — кубиками примерно по 2–3 см. После пропитывания они сохраняют структуру, поэтому внутри получается не однородная хлебная масса, а нежные отдельные кусочки».

Как приготовить хлебный пудинг с яблоками

Батон нарежьте кубиками. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками. Яйца соедините с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Перемешайте венчиком и постепенно влейте молоко. Форму смажьте частью сливочного масла. Выложите половину батона, распределите часть яблок и слегка присыпьте корицей. Повторите слои. Медленно залейте все молочно-яичной смесью. Слегка прижмите верхние кусочки ложкой, чтобы они тоже пропитались. Оставьте форму на столе примерно на 10–15 минут. Сильно засохшему батону можно дать немного больше времени. Разложите сверху оставшееся сливочное масло небольшими кусочками и поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте примерно 35–40 минут. Верх должен подрумяниться, а жидкая заливка в центре — полностью схватиться. Перед подачей дайте десерту постоять около 10 минут.

Почему яблоки лучше не натирать

Тертые яблоки быстро отдают много сока. Вместе с 400 мл молока этого может оказаться слишком много, и середина пудинга останется водянистой даже тогда, когда верх уже хорошо подрумянится.

Небольшие ломтики ведут себя иначе: они размягчаются в духовке, но сохраняют часть сока внутри. Особенно это заметно с плотными кисло-сладкими сортами.

Не стоит и увеличивать количество молока только потому, что сразу после заливки верхние кубики выглядят сухими. За 10–15 минут батон успеет впитать жидкость.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед духовкой проверяю верхний кусочек батона: внутри он уже должен стать влажным. Если центр все еще сухой, просто оставляю форму еще на пять минут, а не доливаю молоко».

Готовый яблочный пудинг особенно хорош теплым, когда середина остается нежной, а верхние кусочки батона слегка похрустывают. При подаче достаточно корицы или ложки густой сметаны — отдельный крем такому десерту уже не требуется.

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