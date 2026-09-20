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Целебровский: На Земле могут находиться сотни незафиксированных аномалий

Служба новостей Автор статьи
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Сотни магнитных аномалий, которые пока не удалось обнаружить, могут существовать в разных частях Земли. Оценить их точное количество возможно только с помощью полевых экспедиций, заявил младший научный сотрудник кафедры физики Земли МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Целебровский. Его слова приводит Togliatti24.

Ученый прокомментировал ситуацию после обнаружения исследователями СО РАН необычной зоны на острове Ольхон в Байкале. В северной части острова была выявлена магнитная аномалия высокой интенсивности, происхождение которой пока не установлено.

Обнаруженная зона находится в пределах Байкальской рифтовой системы. Для этого района характерна повышенная сейсмичность, связанная с движением и взаимодействием участков земной коры. Исследователи допускают, что аномалия может быть связана с глубинными структурами Земли.

Измерения проводились в труднодоступных местах с использованием беспилотников и наземного оборудования. Специалистам предстоит изучить полученные материалы, определить границы зоны и установить возможные причины ее формирования.

По словам Целебровского, подобные работы в России выполняют Геофизический центр РАН, Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Институт солнечно-земной физики СО РАН и другие научные организации.

Магнитные аномалии известны в разных регионах мира. Их источники могут находиться в земной коре, мантии и более глубоких слоях. Отдельно выделяют зоны антропогенного происхождения. Некоторые из них отличаются магнитным полем, значительно превышающим обычный уровень. Известным примером является Курская магнитная аномалия.

Вероятность обнаружения подобных участков выше в скалистых местностях, где твердые коренные породы находятся близко к поверхности, сообщает "Самара Онлайн 24".

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