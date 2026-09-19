Борщ получается оранжевым вместо насыщенно-красного: ошибка происходит еще со свеклой

Борщ может получиться ароматным и наваристым, но вместо ожидаемого насыщенно-красного оттенка приобрести рыжевато-оранжевый цвет. Часто это происходит не из-за качества самой свеклы, а из-за того, как долго она варится вместе с остальными овощами.

Если положить сырую свеклу непосредственно в кастрюлю и оставить ее там надолго, цвет постепенно становится менее выраженным. Надежнее приготовить свекольную заправку отдельно, добавить немного кислоты и соединить ее с борщом ближе к концу.

Что понадобится

мясной или овощной бульон — 2,5 л;

свекла — 300–350 г;

картофель — 400 г;

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль и черный перец — по вкусу;

чеснок и зелень — по желанию.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Свеклу для борща готовлю отдельно от картофеля и капусты. Добавляю немного лимонного сока, а в кастрюлю перекладываю заправку уже ближе к финалу — после этого не даю борщу долго бурлить».

Как приготовить красный борщ

Подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте. Свеклу и морковь натрите крупно, лук мелко нарежьте. Начните варить основу. В кипящий бульон положите картофель. Через 5–7 минут добавьте капусту и продолжайте готовить при умеренном кипении. Обжарьте лук и морковь. На сковороде разогрейте часть масла, готовьте овощи 4–5 минут. Добавьте томатную пасту и прогрейте еще около минуты. Отдельно приготовьте свеклу. В другой сковороде разогрейте оставшееся масло, выложите свеклу и готовьте несколько минут. Добавьте лимонный сок и пару ложек бульона, затем тушите до мягкости. Соедините заправку. Переложите к свекле лук, морковь и томатную пасту. Перемешайте и прогрейте еще 1–2 минуты. Добавьте свеклу в конце. Когда картофель и капуста практически готовы, переложите заправку в кастрюлю. Посолите, добавьте специи и доведите до слабого кипения. Не варите долго. После добавления свекольной заправки достаточно нескольких минут слабого кипения. Затем выключите нагрев и дайте борщу настояться под крышкой 15–20 минут.

Что происходит с цветом свеклы

Красно-фиолетовый оттенок свекле придают пигменты беталаины. Они чувствительны к продолжительному нагреванию, поэтому много времени в кипящей жидкости насыщенному цвету не идет на пользу.

Слабокислая среда также помогает сохранить более выраженный красный оттенок. Именно поэтому в свекольную заправку часто добавляют лимонный сок или другой кислый компонент.

При этом наливать много кислоты не требуется — борщ не должен становиться резко кислым. Для домашней кастрюли достаточно небольшого количества, а окончательный вкус всегда можно скорректировать после соединения всех ингредиентов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления свеклы ориентируюсь не на привычное “пусть еще поварится”, а на готовность остальных овощей. Если картофель и капуста уже мягкие, нескольких минут для соединения вкусов вполне хватает».

Поэтому исправлять цвет борща лучше не дополнительной ложкой томатной пасты. Отдельно приготовленная свекла, небольшое количество кислоты и короткий нагрев на финальном этапе помогают сохранить тот самый насыщенный оттенок.

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