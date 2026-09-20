Учёные назвали оптимальную продолжительность сна для замедления старения

Продолжительность сна от 6,5 до 7,5 часа в сутки может быть наиболее благоприятной для здоровья и замедления старения. Такой результат получили ученые после анализа данных более 500 тысяч участников.

Специалисты изучили работу 17 органов и оценили 23 биомаркера, связанные с биологическим возрастом человека. Исследование показало, что отклонение от оптимального диапазона в обе стороны может негативно отражаться на состоянии организма.

Сон менее шести часов и более восьми часов в сутки был связан с ускорением биологического старения. При этом значение имеет не только продолжительность отдыха, но и регулярность режима.

По данным исследования, длительный сон в выходные не способен полностью компенсировать систематический недосып в будние дни. Резкие изменения графика также могут влиять на циркадные ритмы.

Для поддержания здоровья важны стабильный распорядок и достаточная продолжительность ежедневного сна без значительных отклонений от привычного режима, сообщает "Самара Онлайн 24".