iPhone 18 Pro: механическая диафрагма камеры и цвета Burgundy

Apple показала iPhone 18 Pro, и первое знакомство с ним заняло менее дня; в руках был коммерческий образец на 256 ГБ в бордовом цвете Burgundy. Главная аппаратная новинка — впервые в истории iPhone основная камера получила физически изменяемую диафрагму: шесть лепестков открываются и закрываются, доступны четыре положения от f/1.48 до f/4. Выводы пока осторожные: автономность, нагрев под длительной нагрузкой и ночная съёмка остаются темами полного обзора.

Базового iPhone 18 в этом году нет: на презентации 9 сентября Apple представила два Pro и раскладной iPhone Duo, который выйдет позже, а обычный iPhone 18, вероятно, появится только весной 2027 года; цена iPhone 18 Pro 256 ГБ в магазинах restore начинается от 199 990 рублей — на 100 долларов дороже, чем 17 Pro на старте. Внешне новинка почти близнец iPhone 17 Pro: тот же алюминиевый Unibody, та же широкая платформа камер, вес 211 граммов (на 5 граммов больше предшественника), защита IP68 и фронтальное стекло Ceramic Shield 2; доступны бордовый Burgundy и серо-голубой Glacier, а рамка, судя по опыту 17 Pro, легко собирает царапины. Уменьшенный Dynamic Island получился за счёт того, что инфракрасный осветитель Face ID спрятали за экраном, и теперь он показывает до трёх «живых» активностей; экран — 6,3-дюймовый OLED с ProMotion до 120 Гц, разрешением 2622 × 1206 пикселей (460 ppi), яркостью до 1000 нит в стандартном режиме, 1600 нит при HDR и пиковой 3000 нит, а новое антибликовое покрытие не является полноценной Nano-texture, но бликов и отпечатков меньше.

Внутри — первый 2-нанометровый процессор в iPhone Apple A20 Pro с 6-ядерным CPU и 7-ядерным GPU с аппаратной трассировкой лучей, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ; интерфейс работает так же быстро, как на прошлогоднем Pro, а инженерная новинка — испарительная камера с утроенной площадью рассеивания тепла и медь Nanotwin в подложке дисплея. Сзади стоят три модуля по 48 Мп: основной Fusion с механической переменной диафрагмой из шести лепестков и четырьмя положениями от f/1.48 до f/4, сверхширокоугольный (f/2.2) с макросъёмкой и телевик (f/2.8) с 4-кратным зумом (8-кратный — кроп «оптического качества»), хотя в спецификации указан 5-кратный оптический зум; фронтальная камера — 18 Мп Center Stage (f/1.9) с автофокусом, видео — до 4K Dolby Vision и ProRes RAW на частоте до 120 кадров/с. Автоматика сама выбирает диафрагму: днём средние значения, в сумерках f/1.48, для документа или группы f/4; в штатную «Камеру» впервые встроили ручные настройки — диафрагму, выдержку от 1/6000 до 1 секунды, баланс белого и фокус, но назначить диафрагму на Camera Control нельзя, а в шторке управления настройки спрятаны глубоко.

Apple заявляет до 36 часов видеовоспроизведения и зарядку до 50% за 20 минут от адаптера 40 Вт или за полчаса от MagSafe 30 Вт; в спецификации указаны до 60 Вт по проводу (50% за 15 минут) и до 25 Вт беспроводно, а ёмкость аккумулятора — 4288 мАч. В Pro-серии впервые стоит собственный модем Apple C2 в паре с чипом N1, есть Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB второго поколения и NFC; слот nano-SIM зависит от региона, а Siri AI пока доступна в бета-статусе в США по листу ожидания, данных о работе в России нет. В стилях появились «плёночные» текстуры — зерно, свечение и мягкая кожа; предварительный вывод: аппарат запоминается настоящей механической камерой с ручным управлением из коробки, но автономность, нагрев под нагрузкой и ночная съёмка требуют полного обзора.