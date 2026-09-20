В Татарстане на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» по экзитполу

На выборах депутатов Госдумы в Татарстане, по данным экзитпола, лидирует «Единая Россия» — 71,7% голосов. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова. Второй результат у КПРФ — 11,2%, третье место занимают «Новые люди» с 6,7%.

Исследование провел фонд «Общественное мнение — Татарстан» по заказу лаборатории социологических исследований КФУ. Социологи опросили около 18 тысяч человек, 60% из них согласились рассказать о своем выборе. Опрос охватил участки в Казани (32%), других городах республики (36%) и сельской местности (32%).

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. У ЛДПР — 4,3%, «Справедливой России» — 2,4%, «Зеленых» — 0,8%, Партии пенсионеров — 0,6%, «Коммунистов России» — 0,5%, Партии прямой демократии — 0,4%, «Родины» — 0,3%. Еще 1% опрошенных заявили, что испортили бюллетени.

Ефлова отметила, что явка была очень высокой, а кардинальных изменений по сравнению с прошлыми выборами не произошло. Голосование шло три дня — с 18 по 20 сентября. Явка в республике к 18:00 воскресенья составила 72,38%, сообщал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Окончательные итоги определит ЦИК РФ.