Новости Татарстана

В Татарстане на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» по экзитполу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На выборах депутатов Госдумы в Татарстане, по данным экзитпола, лидирует «Единая Россия» — 71,7% голосов. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова. Второй результат у КПРФ — 11,2%, третье место занимают «Новые люди» с 6,7%.

Исследование провел фонд «Общественное мнение — Татарстан» по заказу лаборатории социологических исследований КФУ. Социологи опросили около 18 тысяч человек, 60% из них согласились рассказать о своем выборе. Опрос охватил участки в Казани (32%), других городах республики (36%) и сельской местности (32%).

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. У ЛДПР — 4,3%, «Справедливой России» — 2,4%, «Зеленых» — 0,8%, Партии пенсионеров — 0,6%, «Коммунистов России» — 0,5%, Партии прямой демократии — 0,4%, «Родины» — 0,3%. Еще 1% опрошенных заявили, что испортили бюллетени.

Ефлова отметила, что явка была очень высокой, а кардинальных изменений по сравнению с прошлыми выборами не произошло. Голосование шло три дня — с 18 по 20 сентября. Явка в республике к 18:00 воскресенья составила 72,38%, сообщал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Окончательные итоги определит ЦИК РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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