Технологии

Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за три месяца

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за т...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За последние три месяца интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Данные опубликованы 20 сентября 2026 года.

По сведениям Baza, число запросов о покупке таких устройств превысило 83 тысячи. Чаще всего выбирают модели в форм-факторе «раскладушка».

Пользователи хотят сократить взаимодействие с новостными лентами, push-уведомлениями и рабочими чатами, но оставаться на связи. Обычно такие аппараты берут как второй телефон — для выходных, прогулок или отпуска.

Базовые модели стоят 2–3 тысячи рублей. На рынке есть кнопочные телефоны на Android: они поддерживают навигационные карты и мессенджеры, но не позволяют устанавливать социальные сети и другие приложения для думскроллинга. Ранее артист IVAN признался, что мечтает о кнопочном телефоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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