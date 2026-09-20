Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за три месяца

За последние три месяца интерес к кнопочным мобильным телефонам вырос на 60%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Данные опубликованы 20 сентября 2026 года.

По сведениям Baza, число запросов о покупке таких устройств превысило 83 тысячи. Чаще всего выбирают модели в форм-факторе «раскладушка».

Пользователи хотят сократить взаимодействие с новостными лентами, push-уведомлениями и рабочими чатами, но оставаться на связи. Обычно такие аппараты берут как второй телефон — для выходных, прогулок или отпуска.

Базовые модели стоят 2–3 тысячи рублей. На рынке есть кнопочные телефоны на Android: они поддерживают навигационные карты и мессенджеры, но не позволяют устанавливать социальные сети и другие приложения для думскроллинга. Ранее артист IVAN признался, что мечтает о кнопочном телефоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».