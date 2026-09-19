Кулинария

Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Быстрый осенний ужин из тыквы на сковороде с яй...

ПроКазань

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Тыкву необязательно долго запекать или превращать в суп-пюре. Если нарезать мякоть небольшими одинаковыми кубиками, она успевает приготовиться прямо на сковороде. А чтобы из овоща получился полноценный горячий ужин, достаточно добавить яйца и немного сыра.

Главное — не наливать много воды и не держать тыкву все время под крышкой. Иначе вместо румяных кусочков получится мягкая водянистая масса.

Что понадобится

  • очищенная тыква — 500 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • твердый сыр — 100 г;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • сливочное масло — 15 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • паприка — 0,5 ч. л.;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Тыкву для сковороды режу кубиками примерно по 1,5 см. Если сделать их крупнее, за 15 минут середина может остаться плотной, а слишком мелкие кусочки быстро потеряют форму».

Как приготовить тыкву на сковороде

  1. Очищенную тыкву нарежьте одинаковыми кубиками примерно по 1,5 см. Лук измельчите, сыр крупно натрите.

  2. Хорошо разогрейте широкую сковороду с растительным маслом. Выложите лук и готовьте около 2 минут.

  3. Добавьте тыкву и распределите ее по поверхности одним слоем. Первые 2–3 минуты не перемешивайте слишком часто, чтобы кусочки успели слегка подрумяниться.

  4. Добавьте сливочное масло, паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, уменьшите нагрев до среднего и готовьте еще 4–5 минут. Если тыква очень плотная, можно влить 1–2 столовые ложки воды и прикрыть сковороду крышкой буквально на пару минут.

  5. Проверьте самый крупный кубик ножом. Он должен легко прокалываться, но еще сохранять форму. Посолите и поперчите.

  6. Сделайте между кусочками три небольших углубления и разбейте туда яйца. Накройте сковороду и готовьте примерно 2–3 минуты, пока белок не схватится.

  7. Посыпьте все сыром, снова прикройте крышкой примерно на минуту. Как только сыр расплавится, снимайте сковороду с огня и добавляйте зелень.

Почему тыква успевает приготовиться так быстро

Здесь важен прежде всего размер нарезки. Большой ломтик тыквы действительно требует продолжительного запекания, а кубики около 1,5 см быстро прогреваются до середины.

При этом сковороду не стоит сразу закрывать крышкой. Тыква содержит достаточно влаги, и под крышкой она начинает скорее тушиться, чем жариться. Короткое приготовление на открытой поверхности позволяет получить легкую корочку и сохранить кусочки целыми.

Яйца и сыр добавляются уже в самом конце. Поэтому тыкву к этому моменту нужно практически полностью приготовить — иначе придется долго держать все блюдо под крышкой и яйца успеют стать плотными.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соль добавляю ближе к концу жарки. Мне так проще сначала подрумянить тыкву и только потом довести ее до мягкости, не превращая кубики в пюре».

Такую тыкву лучше подавать сразу со сковороды, пока сыр остается расплавленным. Если нужен более сытный вариант, к готовому блюду можно добавить кусочки уже приготовленной курицы или индейки.

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