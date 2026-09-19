Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт

Тыкву необязательно долго запекать или превращать в суп-пюре. Если нарезать мякоть небольшими одинаковыми кубиками, она успевает приготовиться прямо на сковороде. А чтобы из овоща получился полноценный горячий ужин, достаточно добавить яйца и немного сыра.

Главное — не наливать много воды и не держать тыкву все время под крышкой. Иначе вместо румяных кусочков получится мягкая водянистая масса.

Что понадобится

очищенная тыква — 500 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

паприка — 0,5 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Тыкву для сковороды режу кубиками примерно по 1,5 см. Если сделать их крупнее, за 15 минут середина может остаться плотной, а слишком мелкие кусочки быстро потеряют форму».

Как приготовить тыкву на сковороде

Очищенную тыкву нарежьте одинаковыми кубиками примерно по 1,5 см. Лук измельчите, сыр крупно натрите. Хорошо разогрейте широкую сковороду с растительным маслом. Выложите лук и готовьте около 2 минут. Добавьте тыкву и распределите ее по поверхности одним слоем. Первые 2–3 минуты не перемешивайте слишком часто, чтобы кусочки успели слегка подрумяниться. Добавьте сливочное масло, паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, уменьшите нагрев до среднего и готовьте еще 4–5 минут. Если тыква очень плотная, можно влить 1–2 столовые ложки воды и прикрыть сковороду крышкой буквально на пару минут. Проверьте самый крупный кубик ножом. Он должен легко прокалываться, но еще сохранять форму. Посолите и поперчите. Сделайте между кусочками три небольших углубления и разбейте туда яйца. Накройте сковороду и готовьте примерно 2–3 минуты, пока белок не схватится. Посыпьте все сыром, снова прикройте крышкой примерно на минуту. Как только сыр расплавится, снимайте сковороду с огня и добавляйте зелень.

Почему тыква успевает приготовиться так быстро

Здесь важен прежде всего размер нарезки. Большой ломтик тыквы действительно требует продолжительного запекания, а кубики около 1,5 см быстро прогреваются до середины.

При этом сковороду не стоит сразу закрывать крышкой. Тыква содержит достаточно влаги, и под крышкой она начинает скорее тушиться, чем жариться. Короткое приготовление на открытой поверхности позволяет получить легкую корочку и сохранить кусочки целыми.

Яйца и сыр добавляются уже в самом конце. Поэтому тыкву к этому моменту нужно практически полностью приготовить — иначе придется долго держать все блюдо под крышкой и яйца успеют стать плотными.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соль добавляю ближе к концу жарки. Мне так проще сначала подрумянить тыкву и только потом довести ее до мягкости, не превращая кубики в пюре».

Такую тыкву лучше подавать сразу со сковороды, пока сыр остается расплавленным. Если нужен более сытный вариант, к готовому блюду можно добавить кусочки уже приготовленной курицы или индейки.

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