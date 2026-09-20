Не у нас

ИБ-эксперт Патрушева рекомендовала не публиковать паспортные данные в сети

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Информация из открытых источников и утечек может использоваться мошенниками для создания цифрового портрета человека. Специалист по киберразведке Анастасия Патрушева в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о способах уменьшить количество доступных злоумышленникам персональных данных.

По рекомендации эксперта, пользователям стоит периодически проверять, какие сведения о них находятся в поисковой выдаче. Устаревшую и избыточную информацию при возможности следует удалять. Кроме того, необходимо контролировать список приложений и сервисов, связанных с учетными записями, и отключать доступ для тех, которыми больше не пользуются.

Патрушева также советует завести несколько электронных адресов для разных задач. Рабочую почту можно использовать для важных сервисов, а отдельный адрес — для регистраций и рекламных рассылок. Это позволяет распределить информацию и не сосредотачивать её в одной учетной записи.

Отдельное внимание специалист рекомендует уделять фотографиям и другим отправляемым файлам. В них могут сохраняться метаданные, содержащие сведения о местоположении, модели устройства, версии системы и другие технические характеристики. Перед передачей таких файлов эксперт советует удалить ненужные метаданные, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

22 часа назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт

как избавиться от запаха сырости в ванной комнате

Кулинария

19 часов назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

Интересное в Казани

2 дня назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани

подготовка к егэ по немецкому в Москве

Кулинария

17 часов назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Кулинария

7 часов назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

день назад

Рис в голубцах остается твердым, а капуста уже готова: почему крупу нельзя класть как придется

Кулинария

10 часов назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен
Экономика
50 минут назад

Рычков обжаловал взыскание 759 млн рублей по делу «Кузбасс майнинг»

Рычков обжаловал взыскание 554,8 млн рублей и п...

Технологии

13 минут назад

iPhone 18 Pro: механическая диафрагма камеры и цвета Burgundy

Технологии

47 минут назад

«Швабе» передал зоопарку Екатеринбурга ИВЛ АИВЛ-Д для животных

Кулинария

час назад

Вместо драников — картошка по-белорусски: добавляю фарш и отправляю в духовку — аромат на весь дом

Технологии

2 часа назад

Сбой в App Store затронул пользователей из России
Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за т...
Технологии
2 часа назад

Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за три месяца

Новости Татарстана

3 часа назад

Асгат Сафаров выбрал депутатов Госдумы на участке в Боровом Матюшино

Технологии

3 часа назад

CXMT начала серийный выпуск платформы памяти пятого поколения

Новости Татарстана

3 часа назад

К полудню 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей
В Татарстане показали, как будет организовано г...
Полезное
4 дня назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях