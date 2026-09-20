ИБ-эксперт Патрушева рекомендовала не публиковать паспортные данные в сети
Информация из открытых источников и утечек может использоваться мошенниками для создания цифрового портрета человека. Специалист по киберразведке Анастасия Патрушева в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о способах уменьшить количество доступных злоумышленникам персональных данных.
По рекомендации эксперта, пользователям стоит периодически проверять, какие сведения о них находятся в поисковой выдаче. Устаревшую и избыточную информацию при возможности следует удалять. Кроме того, необходимо контролировать список приложений и сервисов, связанных с учетными записями, и отключать доступ для тех, которыми больше не пользуются.
Патрушева также советует завести несколько электронных адресов для разных задач. Рабочую почту можно использовать для важных сервисов, а отдельный адрес — для регистраций и рекламных рассылок. Это позволяет распределить информацию и не сосредотачивать её в одной учетной записи.
Отдельное внимание специалист рекомендует уделять фотографиям и другим отправляемым файлам. В них могут сохраняться метаданные, содержащие сведения о местоположении, модели устройства, версии системы и другие технические характеристики. Перед передачей таких файлов эксперт советует удалить ненужные метаданные, сообщает "Самара Онлайн 24".
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