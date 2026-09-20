Сербия выпустит из резервов 20 тысяч тонн дизеля, чтобы сдержать цены
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Чтобы предотвратить рост цен, Сербия направит на рынок 20 тысяч тонн дизеля из резервов страны. Об этом в эфире Радио и телевидения Сербии заявил президент Александар Вучич.
По его словам, власти будут удерживать цены на более низком уровне, чем в других странах, так долго, как это возможно. Также Вучич сообщил, что обеспокоен предстоящей зимой: с приходом холодов в республике может сложиться непростая ситуация.
Президент отметил, что власти должны сохранить стабильность на рынке и обеспечить его бесперебойное снабжение, гарантируя доступ к нефтепродуктам и газу для потребителей. Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крупнейшем энергетическом кризисе в Европе. По его словам, ситуация в регионе значительно обострилась, поскольку европейцы начали осознавать положение дел с энергоресурсами.
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