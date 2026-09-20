Экономика

Сербия выпустит из резервов 20 тысяч тонн дизеля, чтобы сдержать цены

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сербия направит на рынок 20 тысяч тонн дизеля и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Чтобы предотвратить рост цен, Сербия направит на рынок 20 тысяч тонн дизеля из резервов страны. Об этом в эфире Радио и телевидения Сербии заявил президент Александар Вучич.

По его словам, власти будут удерживать цены на более низком уровне, чем в других странах, так долго, как это возможно. Также Вучич сообщил, что обеспокоен предстоящей зимой: с приходом холодов в республике может сложиться непростая ситуация.

Президент отметил, что власти должны сохранить стабильность на рынке и обеспечить его бесперебойное снабжение, гарантируя доступ к нефтепродуктам и газу для потребителей. Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крупнейшем энергетическом кризисе в Европе. По его словам, ситуация в регионе значительно обострилась, поскольку европейцы начали осознавать положение дел с энергоресурсами.

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