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Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны для цифрового детокса

Служба новостей Автор статьи
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Кнопочные телефоны в России все чаще приобретают как дополнительное устройство для цифрового детокса. За последние три месяца спрос на такие гаджеты вырос на 60%, а количество поисковых запросов превысило 83 тысячи.

Пользователи берут кнопочные модели на прогулки, в поездки и на выходные. Основной телефон при этом остается дома или используется для других задач. Кнопочный аппарат позволяет принимать звонки, не отвлекаясь постоянно на уведомления из социальных сетей и рабочих чатов.

Интерес к таким устройствам связывают с цифровой усталостью и популярностью ретро-стиля. В сети появляются сообщества поклонников кнопочных телефонов, при этом особое внимание привлекают модели-раскладушки.

Средняя стоимость базового кнопочного телефона составляет 2–3 тысячи рублей. На рынке представлены и более современные варианты, которые позволяют пользоваться отдельными сервисами, например мессенджерами и картами, без полноценного набора приложений смартфона.

Ранее сообщалось о росте продаж кнопочных телефонов в России на 47%. Эксперты связывали эту тенденцию с желанием пользователей меньше времени проводить в интернете и контролировать цифровую нагрузку, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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