Технологии

«Швабе» передал зоопарку Екатеринбурга ИВЛ АИВЛ-Д для животных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, передал Екатеринбургскому зоопарку аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Передача приурочена к 96-летию учреждения, а устройство планируют впервые задействовать для ветеринарной помощи.

АИВЛ-Д стал первым в России аппаратом ИВЛ с режимом домашнего использования. Он отслеживает состояние животного, анализирует динамику показателей и подает сигнал тревоги при отклонениях. Благодаря малому весу и понятному интерфейсу с подсказками аппарат можно применять прямо в вольерах и ветеринарной части во время операций.

Вес устройства составляет 5 кг, а встроенный аккумулятор обеспечивает несколько часов автономной работы. В памяти данные хранятся до одного года, их можно передавать через интернет. Эти сведения помогут ветеринарам отслеживать динамику состояния и вести историю лечения.

В зоопарке сейчас живут примерно 1000 животных, относящихся более чем к 300 видам. Об этом сообщает Ferra.ru; публикация датирована 20 сентября 2026 года.

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