Творог не леплю в сырники: выливаю всю массу на сковороду и переворачиваю один раз

Сырники хороши всем, кроме момента, когда каждую порцию нужно отдельно формировать, обваливать в муке и жарить партиями. Когда утром времени мало, я поступаю проще: готовлю творожную массу и выкладываю ее на сковороду целиком, как одну большую лепешку.

По вкусу получается что-то между сырником и творожной запеканкой. Снаружи появляется румяная корочка, середина остается мягкой, а вместо десятка маленьких заготовок приходится перевернуть всего одну.

Что понадобится

На сковороду диаметром около 20–22 см беру:

творог 5–9% — 300 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сахар — 1–2 ст. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — по желанию;

масло — немного для сковороды.

Количество муки зависит от влажности творога. Чем он суше, тем меньше сухих ингредиентов потребуется. На это обращает внимание и «Гастрономъ»: слишком влажный творог заставляет добавлять больше муки, а это делает сырники плотнее.

Ничего руками не формирую

Творог разминаю вилкой, добавляю яйца, сахар и соль, а затем вмешиваю муку. Масса должна быть густой, но превращать ее в плотное тесто не нужно.

Сковороду слегка смазываю маслом и прогреваю на небольшом огне. Выкладываю сразу всю творожную смесь и распределяю лопаткой ровным слоем толщиной около двух сантиметров.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сырники я люблю, а вот лепить их утром — совсем нет. Особенно когда творог влажный и приходится постоянно добавлять муку. С большой лепешкой все проще: смешала массу, распределила по сковороде и больше руками ничего не трогаю».

Первые минуты лепешку вообще не трогаю

После выкладывания массы накрываю сковороду крышкой и оставляю на слабом или умеренном огне. Здесь важно не торопиться: нижняя сторона должна хорошо схватиться, иначе при переворачивании большой сырник легко развалится.

Обычно на первую сторону уходит около 7–10 минут, но точное время зависит от толщины лепешки и конкретной плиты. К этому моменту края становятся плотнее, а снизу появляется румяная корочка.

Похожий принцип используют и для обычных сырников. В классическом рецепте «Гастрономъ» советует сначала добиваться корочки на хорошо разогретой сковороде, а затем доводить творожную массу до готовности при более щадящем нагреве.

Переворачиваю с помощью тарелки

Самый ответственный момент — переворот. Одной лопаткой подхватить большой сырник неудобно, поэтому я накрываю сковороду плоской тарелкой, аккуратно переворачиваю лепешку на нее, а затем возвращаю неподжаренной стороной вниз.

После этого снова накрываю крышкой и готовлю еще примерно 5–7 минут. Сильный огонь здесь только мешает: корочка быстро темнеет, тогда как середине требуется больше времени.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первую такую лепешку я приготовила слишком толстой и потом долго пыталась довести середину. Теперь беру широкую сковороду и распределяю массу тоньше. Она и переворачивается легче, и румяной поверхности получается больше».

Муки стараюсь класть минимум

Если творог слишком влажный, самое простое решение — досыпать еще несколько ложек муки. Но тогда творожная текстура постепенно исчезает. Лучше сначала дать лишней сыворотке стечь через сито или марлю.

Такой совет приводит и «Гастрономъ»: влажный творог рекомендуют предварительно отжать, чтобы потом использовать меньше муки.

Поэтому я сначала оцениваю сам творог, а уже затем регулирую количество сухих ингредиентов. Масса должна держаться, но оставаться именно творожной.

На столе режу как пирог

Готовую лепешку перекладываю на большую тарелку и делю на треугольники. Подавать можно со сметаной, густым йогуртом, ягодами или вареньем.

Если хочется несладкий вариант, сахар можно убрать, а в массу добавить зелень и немного тертого сыра. Способ приготовления останется тем же.

В результате получается один большой сырник с румяными сторонами и мягкой серединой. Никакой лепки, отдельного обваливания каждого кусочка и нескольких партий на сковороде — утром это действительно экономит время.

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