Картошку после варки не разминаю: одно нажатие стаканом — и противень опустошают раньше мяса

Отварной картофель обычно отправляется либо в пюре, либо на гарнир целыми клубнями. Но есть способ интереснее: не разминать картошку в кастрюле, а слегка раздавить каждый клубень стаканом и запечь до хрустящей корочки. Внутри она остается мягкой, а сверху и по краям становится румяной.

Особенно удобно готовить так небольшую картошку примерно одинакового размера. Ее не нужно чистить, нарезать или долго формировать — основную работу делает духовка.

Что понадобится

На 700–800 г картофеля беру:

растительное масло — 2–3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

паприку — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

твердый сыр — 50–70 г;

зелень — для подачи.

Сыр здесь необязателен. Если хочется максимально хрустящей картошки, можно ограничиться маслом и специями, а уже готовое блюдо подать с соусом.

Сначала отвариваю картошку целиком

Клубни тщательно мою и складываю в кастрюлю, не снимая кожуру. Заливаю водой и отвариваю почти до полной готовности. Картошка должна легко прокалываться ножом, но еще не разваливаться.

Воду сливаю и оставляю клубни на несколько минут. Лишняя влага должна испариться: чем суше поверхность, тем легче получить хорошую корочку в духовке.

Затем перекладываю картофель на противень, оставляя между клубнями свободное пространство.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я слишком сильно надавила на картошку, и половина клубней просто развалилась. Здесь не нужно превращать их в лепешки — достаточно одного аккуратного нажатия, чтобы картофелина раскрылась и появились неровные края. Именно они потом становятся самыми хрустящими».

Беру обычный стакан и нажимаю сверху

Дно стакана слегка смазываю маслом, ставлю на картофелину и аккуратно придавливаю. Клубень должен расплющиться, но остаться единым целым.

Получившиеся заготовки поливаю растительным маслом. Особенно стараюсь попасть на трещинки и неровные края. Затем добавляю соль, перец, паприку и измельченный чеснок.

Именно большая площадь поверхности отличает такую картошку от обычной запеченной. После раздавливания появляется множество тонких краев, которые в горячей духовке хорошо подсушиваются и подрумяниваются.

В духовке больше не переворачиваю

Противень отправляю в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Ориентируюсь прежде всего на внешний вид: края должны стать золотистыми и хрустящими.

Постоянно переворачивать картошку не требуется. Ближе к концу приготовления можно посыпать ее мелко натертым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут.

Картофель перед приготовлением важно тщательно очистить от земли и промыть. Роспотребнадзор также рекомендует внимательно осматривать клубни и не использовать в пищу позеленевшие участки картофеля.

Соус ставлю рядом, а не поливаю сверху

Готовую картошку лучше подавать сразу, пока края сохраняют хруст. Если заранее залить ее сметанным или другим влажным соусом, корочка довольно быстро размягчится.

Поэтому соус ставлю отдельно. Самый простой вариант — смешать сметану или густой натуральный йогурт с зеленью, чесноком и небольшим количеством соли.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я первый раз приготовила такую картошку как обычный гарнир к мясу, но в итоге все начали таскать именно ее прямо с противня. Теперь специально делаю побольше и обязательно ставлю рядом миску соуса — особенно вкусно макать в него самые зажаренные края».

Вся хитрость — в одном нажатии

По продуктам это практически обычная запеченная картошка. Разница появляется именно после того, как вареные клубни прижимают стаканом.

Мягкая середина остается практически как у отварной картошки, зато снаружи появляется гораздо больше румяной поверхности. А если добавить чеснок, паприку и немного сыра, простой гарнир легко превращается в самостоятельную горячую закуску.

Поэтому небольшую картошку я теперь специально не разминаю в пюре. Отвариваю целиком, нажимаю стаканом и отправляю на противень — именно неровные хрустящие края обычно исчезают первыми.

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