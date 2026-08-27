Две представительницы Татарстана вошли в рейтинг богатейших женщин России

В свежий рейтинг богатейших женщин России попали две жительницы Татарстана. Одна из них — Лидия Сультеева, жена Рустема Сультеева, совладельца группы «ТАИФ». Вторая — Гузелия Сафина, главный советник председателя правления «ТАИФа». Обе за год потеряли крупные суммы: Сультеева — $250 миллионов, Сафина — $100 миллионов.

Сультеева заняла девятую строчку с $800 миллионами. Год назад она была на том же месте, но её состояние переваливало за миллиард. Женщине принадлежит половина холдинга «Вулкан», который когда-то владел долей в «ТАИФе».

Гузелия Сафина поднялась на одну позицию — теперь она на 19-м месте. Её портфель включает акции и облигации СИБУРа и «ТАИФа» плюс около 5% банка «Аверс». За год капитал советницы сократился с $500 до $400 миллионов.

Третий год подряд рейтинг возглавляет основательница Wildberries Татьяна Ким. Её состояние — $5 миллиардов, на $2,1 миллиарда меньше, чем в прошлом году.