В Казани приговор по делу Frendex на 134 млн рублей ожидается 25 сентября

В Казани 25 сентября огласят приговор по громкому делу о финансовой пирамиде Frendex, ущерб от которой оценили в 134,4 млн рублей. Дату сегодня объявил судья Вахитовского райсуда — сразу после того, как стороны завершили прения, а подсудимые выступили с последним словом.

Защита настаивает: обвинение строится на предположениях, а не на доказательствах. По словам адвокатов, ни один потерпевший не заявлял о причастности их клиентов к выводу средств, а часть обманутых вкладчиков вовсе отказалась от исков в суде. Финансово-экономическую экспертизу так и не провели, хотя обвиняемые требовали её четыре года — размер ущерба определили только по показаниям 300 потерпевших.

Сами фигуранты говорят, что оказались за решёткой лишь потому, что одними из первых вложили в Frendex собственные деньги, искренне веря в законность проекта, который развернулся по всей России и даже в Казахстане. Они просили суд об оправдании и освобождении. Прокуратура, напротив, запросила для пятерых подсудимых реальные сроки от 8 до 9 лет колонии общего режима и полное удовлетворение гражданских исков.

Напомним, по версии МВД Татарстана, с мая 2020-го по август 2021-го члены организованной группы под видом эстонской компании Frendex Europe OU похищали деньги жителей 11 регионов. Первые заявления появились в августе 2021-го, ущерб сначала вырос до 200 млн, а после вычета обещанных процентов сократился до 134,4 млн. На имущество обвиняемых — шесть автомобилей и 20 участков под Москвой, в Марий Эл и Татарстане — наложили арест на 67 млн.

На скамье подсудимых пятеро из десяти обвиняемых. Ещё один ждёт суда, а четверо, включая основателей Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина, объявлены в международный розыск.