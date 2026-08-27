В Зеленодольске заработала 50-я мечеть «Аль-Ангам»

В Зеленодольском районе открылась юбилейная, 50-я мечеть. «Аль-Ангам» возвели на въезде в город — инициатором стал предприниматель и меценат Анвар Миннуллин. Строительство заняло 14 месяцев и началось в 2022-м.

Внутри обустроили трапезную, комнату омовения, детскую игровую и спортплощадку. В планах — родник рядом.

На открытие приехали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, имам-хатыйб района Габдельхамит хазрат Зинатуллин, имам мечети Ибрагим хазрат Шагимарданов и глава города Михаил Афанасьев. Муфтий заметил: символично, что мечеть заработала в дни Мавлида. Он добавил, что в республике сейчас около 1600 мечетей.

Площадь здания — 638 квадратов, вместимость — до 400 человек. Мэр напомнил хадис о награде за строительство мечети и анонсировал внесение старейшей мечети 1876 года в селе Акзигитово в реестр культурного наследия. В финале имаму вручили сертификат на холодильное оборудование.

Гостей угостили пловом, чаем и сладостями. В Зеленодольском районе живут представители 73 народов, а по соседству уже строится старообрядческий храм.